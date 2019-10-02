В Минобороны объяснили, как и зачем будет проводиться разведение войск

2 октября, 2019, 17:31

Разведение войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасности организаций, провести разминирование территорий, а следовательно улучшит условия проживания местных жителей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения ставит целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Украины и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне", - отметили в Минобороны.

Участки, на которых будет происходить разведение, имеют протяженность около 3 км (из 410 км общей линии разграничения).

"ВСУ технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - отмечают в министерстве.

Объясняется, что процесс разведения войск реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - отмечают в МОУ.

Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Отмечается, что если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

Сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели СММ ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Следующими участками разведения станут Золотое и Петровское.

О том, что будет с мирным населением, в Минобороны объясняют, что ВСУ будут продолжать оказывать помощь мирному населению.

"В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут продолжаться проекты по восстановлению инфраструктуры.

"При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", - отметили в министерстве.

Вместе с тем в МОУ добавляют, что армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины. Ведь "вопрос защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и вопросы консолидации усилий по надежной защиты жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения есть и будут оставаться приоритетными для украинских воинов".



"Стоит также подчеркнуть предусмотренное законодательством Украины право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью", - отметили в министерстве, ссылаясь на ст. 22 Устава ВС ВС Украины, которая предусматривает право военнослужащих применять специальные средства, средства физического воздействия и оружие лично или в составе подразделения для защиты своего здоровья и жизни, а также здоровья и жизни других военнослужащих и гражданских лиц от нападения.