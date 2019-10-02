В Минфине объяснили, почему гривня так окрепла относительно доллара

2 октября, 2019, 16:33

Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, чем вызвано необычное для этого периода укрепления гривни

Об этом она сказала в программе "Ваша Свобода" на Еспресо.TV

"Уже фактически четвертый год у нас в стране плавающий курс валют. Мы видим, что тренд в этом году отличается от предыдущих, то есть укрепление гривни летом и обратный (ослабление осенью, - ред.)", - пояснила Маркарова.

Министр перечислила факторы, влияющие на укрепление гривни, в частности, увеличение интереса международных покупателей к нашим ценным бумагам, возросшую инвестиционную активность в реальном секторе, несколько увеличенную производительность в сельскохозяйственном секторе.

"Это не просто временные факторы, это могут быть долгосрочные тренды", - пояснила Маркарова.

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