В Минфине объяснили, почему гривня так окрепла относительно доллара
Об этом она сказала в программе "Ваша Свобода" на Еспресо.TV
"Уже фактически четвертый год у нас в стране плавающий курс валют. Мы видим, что тренд в этом году отличается от предыдущих, то есть укрепление гривни летом и обратный (ослабление осенью, - ред.)", - пояснила Маркарова.
Министр перечислила факторы, влияющие на укрепление гривни, в частности, увеличение интереса международных покупателей к нашим ценным бумагам, возросшую инвестиционную активность в реальном секторе, несколько увеличенную производительность в сельскохозяйственном секторе.
"Это не просто временные факторы, это могут быть долгосрочные тренды", - пояснила Маркарова.
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