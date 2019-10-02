В Конгрессе обвинили Помпео в запугивании свидетелей

2 октября, 2019, 09:54

В Палате представителей США отреагировали на обвинения госсекретаря Майка Помпео в том, что они "запугивают" дипломатов, призывая их дать показания в украинском деле

Председатели комитетов Палаты представителей США по разведке, иностранных дел и надзора опубликовали совместное заявление, в котором выдвинули встречные обвинения в адрес Помпео, пишет CNN.

По словам демократов, Помпео "запугивает свидетелей из Госдепартамента, чтобы защитить себя и президента".

"По сообщениям, госсекретарь Помпео присутствовал во время телефонного разговора, когда президент оказывал давление на Украину, чтобы очернить своего политического противника. Если это так, то Помпео является свидетелем в расследовании импичмента", - говорится в заявлении.

В Палате демократов отметили, что любые попытки запугать свидетелей или помешать им дать показания в Конгрессе являются незаконными и будут считаться как препятствование по расследованию импичмента.

Ранее Майк Помпео заявил, что показания американских дипломатов в Конгрессе относительно контактов Вашингтона с Киевом невозможны.

Он назвал запрос Палаты представителей о слушании "попыткой запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в Госдепартаменте".

Палата представителей просила пятерых сотрудников Госдепартамента дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной.

В Конгресс для дачи объяснений вызвали спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондленда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.