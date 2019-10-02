В Конгрессе обвинили Помпео в запугивании свидетелей
Председатели комитетов Палаты представителей США по разведке, иностранных дел и надзора опубликовали совместное заявление, в котором выдвинули встречные обвинения в адрес Помпео, пишет CNN.
По словам демократов, Помпео "запугивает свидетелей из Госдепартамента, чтобы защитить себя и президента".
"По сообщениям, госсекретарь Помпео присутствовал во время телефонного разговора, когда президент оказывал давление на Украину, чтобы очернить своего политического противника. Если это так, то Помпео является свидетелем в расследовании импичмента", - говорится в заявлении.
В Палате демократов отметили, что любые попытки запугать свидетелей или помешать им дать показания в Конгрессе являются незаконными и будут считаться как препятствование по расследованию импичмента.
Ранее Майк Помпео заявил, что показания американских дипломатов в Конгрессе относительно контактов Вашингтона с Киевом невозможны.
Он назвал запрос Палаты представителей о слушании "попыткой запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в Госдепартаменте".
Палата представителей просила пятерых сотрудников Госдепартамента дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной.
В Конгресс для дачи объяснений вызвали спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондленда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.
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