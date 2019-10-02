В КБ "Южное" подготовили к испытаниям новейший ракетный комплекс

2 октября, 2019, 18:13

Разработанный КБ "Южное" ОТРК "Гром-2" готов к стадии летных испытаний. Собрано 12 ракетных двигателей

"Гром-2" — передвижной ракетный комплекс, способный поражать множественные наземные цели на дистанции до 300 км и до 500 км в зависимости от модификации. Включает самоходную и пусковую установки с 2 баллистическими ракетами.

ОТРК "Гром" по сути является реинкарнацией ОТРК "Сапсан", который КБ "Южное" разрабатывало в 2007-2013 годах по заказу Минобороны. По странному стечению обстоятельств, за несколько месяцев до начала боевых действий на Донбассе финансирование "Сапсан" было прекращено. Новейшее украинское оружие было объявлено бесперспективным, а в Минобороны заявили, что на дальнейшую государственную поддержку разработчикам рассчитывать не стоит.

В КБ "Южное" не отчаялись и продолжили разработку своими силами при поддержке Павлоградского химзавода. А уже в 2014 году "Громом" заинтересовался зарубежный заказчик — Саудовская Аравия. Так, комплекс получил 2 модификации ракет с дальностью поражения до 300 км (экспортный вариант), и до 500 км — для ВСУ. Разработка новейшего ОТРК велась полным ходом — в течение 6 лет было запущено 19 производственных линий, подготовлен персонал, изготовлено 12 ракетных двигателей с перспективой увеличения дальности полета до полутора тысяч км.

Сегодня эксперты оценивают "Гром-2" как эффективное средство для неядерного сдерживания агрессии, которое может быть принято на вооружение ВСУ в ближайшее время.

Первые испытания согласно контракту с Саудовской Аравией должны состояться в октябре-ноябре текущего года. По предварительным расчетам, на вооружение Саудовской армии ОТРК "Гром-2" поступит в 2022 году. В КБ "Южное" не теряют надежд, что их разработка послужит надежным оплотом и для защиты украинского государства.

Напомним, что в апреле в Одесской области прошли успешные испытания новой крылатой ракеты "Нептун", способной с высокой точностью поражать корабли водоизмещением до 5000 тонн и наземные цели на дистанции до 300 км. Ракету можно запускать с кораблей, самолетов, вертолетов и наземных пусковых установок.

Разработкой "Нептуна" занималось ГП КБ "Луч" в сотрудничестве с предприятием "Мотор Сич". Впервые ракета была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году. Прототипом "Нептуна" является советская ракета X-35 или AS-20 "Каяк" по кодификации НАТО, разработанная в 1983 году и до сих пор состоящая на вооружении ВМФ РФ, Индии, КНДР, Вьетнама, Туркменистана и Венесуэлы.