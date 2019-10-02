В Европу за 10 евро: лоукостер Ryanair устроил распродажу авиабилетов
2 октября, 2019, 11:55
Забронировать билеты можно до 6 октября, акция действует на билеты с октября 2019-го до мая 2020 года
Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу авиабилетов со скидкой 25%.
Из Украины можно приобрести билеты от 10 евро: в Варшаву, Гданьск, Краков, Катовице и Стокгольм.
В Афины из Киева можно долететь за 15 евро, в Софии за 14 евро, в Вену за 22 евро и в Мадрид за 25 евро.
Забронировать билеты можно до 6 октября, акция действует на билеты с октября 2019-му до мая 2020 года.
Купить билеты можно по ссылке .
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