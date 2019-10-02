В четверг на Западе похолодает и задождит, на остальной территории - сухо и тепло, - синоптик Наталья Диденко

2 октября, 2019, 12:59

В четверг, 3 октября, Запад Украины попадет в дождливую погоду Осадки предполагаются умеренными и даже сильными

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Вниманию тех, кто гоняет по Карпатах! С завтра начинается дождевая холодная погода Осторожно!", - предупредила госпожа Диденко.

Отмечается, что на остальной территории удержится сухая погода.

3 октября похолодает в западных областях до + 11 + 17 градусов. В большинстве областей будет где-то + 17 + 24 градуса.

В Киеве 3 октября также еще без осадков и тепло, +22, +23 градуса.

4 октября погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди.

"С ближайшей перспективы четверг ожидается теплым днем, кроме уже Запада Украины, дальше будут пуховики, шарфы к носу, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - спрогнозировала синоптик.