В четверг на Западе похолодает и задождит, на остальной территории - сухо и тепло, - синоптик Наталья Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Вниманию тех, кто гоняет по Карпатах! С завтра начинается дождевая холодная погода Осторожно!", - предупредила госпожа Диденко.
Отмечается, что на остальной территории удержится сухая погода.
3 октября похолодает в западных областях до + 11 + 17 градусов. В большинстве областей будет где-то + 17 + 24 градуса.
В Киеве 3 октября также еще без осадков и тепло, +22, +23 градуса.
4 октября погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди.
"С ближайшей перспективы четверг ожидается теплым днем, кроме уже Запада Украины, дальше будут пуховики, шарфы к носу, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - спрогнозировала синоптик.
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