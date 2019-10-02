Украина завершает подготовительные работы по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской

2 октября, 2019, 08:18

С украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок и тому подобное.

В частности, возле моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора.

Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка возле разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров, перед разрушенной частью моста.

Сообщается, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.