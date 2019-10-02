Украина завершает подготовительные работы по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской
2 октября, 2019, 08:18
С украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок и тому подобное.
В частности, возле моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора.
Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка возле разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров, перед разрушенной частью моста.
Сообщается, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.
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