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Espreso.tvОбществоУ Яценюка опровергли намерение стать первым вице-премьером

У Яценюка опровергли намерение стать первым вице-премьером


фото: nfront.org.ua
Пресс-секретарь политика заявила, что никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется

Об этом прессекретар лидера партии "Народный фронт" Ольга Лаппо сообщила в Facebook.

"В последнее время по социальными сетями и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять должность первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера Народный фронт, официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности", - написала она.

Пресс-секретарь добавила, что никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется.

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