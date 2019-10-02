У Яценюка опровергли намерение стать первым вице-премьером
2 октября, 2019, 16:48
Пресс-секретарь политика заявила, что никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется
Об этом прессекретар лидера партии "Народный фронт" Ольга Лаппо сообщила в Facebook.
"В последнее время по социальными сетями и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять должность первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера Народный фронт, официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности", - написала она.
Пресс-секретарь добавила, что никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется.
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