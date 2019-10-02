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Espreso.tvСпортТренер "Александрии" поражен прогрессом форварда сборной Украины в "Генте"

Тренер "Александрии" поражен прогрессом форварда сборной Украины в "Генте"


фото: kaagent.be
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран, перед игрой Лиги Европы против "Гента", отметил прогресс украинского форварда бельгийского клуба Романа Яремчука

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По его словам, Яремчук, который играл за "Александрию" в 2016 году, достиг во время выступлений за" Гент "заметного прогресса.

"Яремчук заслужил похвалу. Он добавил в своих умениях, его физическое состояние вышло на новый уровень, он стал сильнее, крепче. Мы просмотрели пять матчей" Гента "и могу сказать, что без Яремчука и с ним - это две разные команды", - сказал Шаран

Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года, в нынешнем сезоне украинец сыграл за бельгийский клуб 12 матчей в различных турнирах, забил 9 голов и отдал три результативные передачи.

Также за "Гент" выступают украинцы Роман Безус и Игорь Пластун.

"Александрия" сыграет с "Гентом" во 2-м туре группового раунда Лиги Европе 3 октября во Львове. Матч начнется в 19:55.

 

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