Тренер "Александрии" поражен прогрессом форварда сборной Украины в "Генте"
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По его словам, Яремчук, который играл за "Александрию" в 2016 году, достиг во время выступлений за" Гент "заметного прогресса.
"Яремчук заслужил похвалу. Он добавил в своих умениях, его физическое состояние вышло на новый уровень, он стал сильнее, крепче. Мы просмотрели пять матчей" Гента "и могу сказать, что без Яремчука и с ним - это две разные команды", - сказал Шаран
Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года, в нынешнем сезоне украинец сыграл за бельгийский клуб 12 матчей в различных турнирах, забил 9 голов и отдал три результативные передачи.
Также за "Гент" выступают украинцы Роман Безус и Игорь Пластун.
"Александрия" сыграет с "Гентом" во 2-м туре группового раунда Лиги Европе 3 октября во Львове. Матч начнется в 19:55.
- 19 сентября во 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Александрия" проиграла в гостях немецкому "Вольфсбургу" 1:3.
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