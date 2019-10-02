Стрельба под Киевом: ГБР проверит действия КОРДа по статье об умышленном убийстве

2 октября, 2019, 14:03

Следователи теруправления Государственного бюро расследований проверяют законность применения оружия работниками КОРД при попытке задержания правонарушителя под Киевом утром 2 октября

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудники подразделения КОРД Главного управления Нанцполиции в г.. Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, выстрелил в сторону работника полиции. Злоумышленник скончался на месте от полученных огнестрельных ранений.

Проверку проводят по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Напомним, во время попытки задержания правонарушителя в с. Хотяновка Вышгородского района Киевской области произошла перестрелка, в результате которой двое милиционеров получили ранения, а злоумышленник был убит.