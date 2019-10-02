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Espreso.tvСпортСоперник украинского боксера анонсировал завершение карьеры

Соперник украинского боксера анонсировал завершение карьеры


фото: sports.abs-cbn.com
Американский боксер Эдриен Бронер, который в октябре должен был драться с украинцем Иваном Редкачем, в очередной раз анонсировал завершение карьеры

Об этом сообщает BoxingScene.

Американский боксер Эдриен Бронер, который должен в октябре провести бой против украинца Ивана Редкача, снова заговорил о завершении карьеры.

"Да к черту этот бокс. Я завязал, а вы разве не знали?", - заявил боксер.

29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В январе 2019 года американец уступил легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.

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