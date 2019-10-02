Соперник украинского боксера анонсировал завершение карьеры
2 октября, 2019, 18:57
Американский боксер Эдриен Бронер, который в октябре должен был драться с украинцем Иваном Редкачем, в очередной раз анонсировал завершение карьеры
Об этом сообщает BoxingScene.
Американский боксер Эдриен Бронер, который должен в октябре провести бой против украинца Ивана Редкача, снова заговорил о завершении карьеры.
"Да к черту этот бокс. Я завязал, а вы разве не знали?", - заявил боксер.
29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В январе 2019 года американец уступил легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.
- 20 сентября накануне важного поединка против американского боксера Эдриена Бронера Иван Редкач радикально сменил имидж, покрасив волосы в желтый цвет.
- Напомним, 2 июля украинский боксер Иван Редкач нокаутировал бывшего чемпиона мира американца Девона Александера.
- Ранее, Иван Редкач пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях американца Эдриена Бронера.
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