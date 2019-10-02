Соперник украинского боксера анонсировал завершение карьеры

2 октября, 2019, 18:57

Американский боксер Эдриен Бронер, который в октябре должен был драться с украинцем Иваном Редкачем, в очередной раз анонсировал завершение карьеры

Об этом сообщает BoxingScene.

Американский боксер Эдриен Бронер, который должен в октябре провести бой против украинца Ивана Редкача, снова заговорил о завершении карьеры.

"Да к черту этот бокс. Я завязал, а вы разве не знали?", - заявил боксер.

29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В январе 2019 года американец уступил легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.