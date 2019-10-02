Скандал в Минздраве: Сухорукова раскритиковала встречу со Скалецкой, советник министра отвергает обвинения

2 октября, 2019, 18:50

2 октября госслужащие МЗ встретились с министром Зоряной Скалецкой, но вместо диалога состоялся 9-минутный монолог руководительницы министерства

Об этом в эфире Еспресо.TV сказала гендиректор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова.

"Нам не дали возможности спросить. Это был 9-минутный монолог, после чего была фраза: "Вот госсекретарь, все вопросы к нему, у меня нет времени", - сообщила Скалецкая. - Мы хотим получить ответы на общей встрече, на более узкой встрече, через Facebook, любым способом. Мы хотим услышать четкую артикуляцию от власти, каким образом мы работаем, совпадают ли наши ценности с новой Министром и ее командой".

Гендиректор также прокомментировала распространенную в соцсети госслужащими МЗ информацию о том, что заместитель министра Михаил Загрийчук оказывал давление на нее, заставляя ее уволиться. Использовал формулировки, работать надо "по понятиям".

"То, что говорит Загрийчук, что решение о моем увольнении и Ирины Литовченко уже принято. Мы хотим понять, кем оно принято, на основании чего, что не устраивает и чем отличается наше восприятие реформы от их", - отметила Сухорукова.

Комментируя тезис сообщения работников Минздрава о советнике министра Дмитрии Раимове, который, по их утверждениям, "распространял недостоверную информацию, врал общественным организациям и журналистам о ситуации", она объяснила: "Речь идет о публикациях, которые он делает в" Обозе "и в" Гордоне" или на странице министерства о том, что люди не выходят на работу, будет проведен аудит, что люди боятся этого аудита. Это вообще выглядит смешно: если я боюсь аудита, я пишу заявление и тихонько ухожу".

В эфире Еспресо.TV ситуацию прокомментировал и сам Дмитрий Раимова. По его словам, министр пригласила сотрудников для того, чтобы заверить, что реформы продолжаются.

"Министр сразу предупредила, что сегодня будет короткая беседа о том, как будет проходить аудит, как будет идти дальше работа, куда мы движемся. А все, что касается госслужбы, вот, пожалуйста, государственный секретарь, и она его показала и представила и попросила разобраться со всеми вопросами, потому что это его компетенция. А по политическим вопросам есть договоренность, что министр будет встречаться с директоратами отдельно и проговаривать каждую отдельную потребность", - сказал он.

Советник министра не согласился, что сотрудники не были удовлетворены, потому что, "когда министр заканчивала разговор и в дальнейшем передавала слово госсекретарю, были аплодисменты".

Что касается слов и претензий Загрийчук, Раимов подчеркнул, что считает их обоснованными.