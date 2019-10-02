С 2014 года РФ призвала в свою армии почти 19 000 крымчан, - правозащитник

2 октября, 2019, 08:52

С 2014 года в армию призвали 18,9 тысячи крымчан

Об этом сообщил член Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает Радио Свобода .

"Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в армию. За предыдущие кампании, по нашим данным, было призвано 18900 человек. Пока военкомы не озвучил новые цифры, но ожидается примерно 3,5 тысячи", - сказал Седов.

Отмечается, что, по данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в армию призвали 5600 крымчан.