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Espreso.tvОбществоС 2014 года РФ призвала в свою армии почти 19 000 крымчан, - правозащитник

С 2014 года РФ призвала в свою армии почти 19 000 крымчан, - правозащитник

С 2014 года в армию призвали 18,9 тысячи крымчан

Об этом сообщил член Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает Радио Свобода .

"Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в армию. За предыдущие кампании, по нашим данным, было призвано 18900 человек. Пока военкомы не озвучил новые цифры, но ожидается примерно 3,5 тысячи", - сказал Седов.

Отмечается, что, по данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в армию призвали 5600 крымчан.

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