Российский спецназ с оружием находился на норвежском острове с 2016 года, - СМИ

2 октября, 2019, 15:31

Представители российского спецназа, которых, по данным СМИ, обнаружили в Норвегии, по-прежнему находились на территории соседней страны, а также преподавали в сеть соответствующие фото

Об этом говорится в расследовании российского издания "Новая газета".

На прошлой неделе интернет-газета AldriMer, которая специализируется на военной тематике со ссылкой на четыре источника в трех странах сообщила об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Кроме того, газета утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и в материковую Норвегию для проведения разведки.

Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены не только национальной контрразведкой, но и силами разведки США.

В частности, в истории фигурируют фотографии, полученные с американских самолетов-разведчиков. На снимках, которые описывает, но не публикует газета, якобы изображены российские военные, находящиеся на побережье архипелага. В подтверждение своей версии о работе российских спецслужб газета также ссылается на высокопоставленный источник в разведке одного из государств - союзников Норвегии.

Этот иностранный специалист, которого цитирует AldriMer, также утверждает, что к операции были привлечены наемные военизированные формирования, которые "хорошо известны НАТО по событиям в Крыму".

Согласно сообщениям разведки союзников, русская десантная группа может сотрудничать с наемными военизированными формированиями на севере.

Посольство России в Осло назвало грубой провокацией статью интернет-издания.

Однако сотрудники чеченского спецназа сами вікладывали в соцсети фото, из датировки, геолокации и комментариев которых следует, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе и в норвежской ее части с 2016 года.

Так, 2 марта прошлого года пользователь инстаграма под ником bes_600 публикует групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. В комментариях автор указывает: "Лихой 16 год. На Арктику вылетали".

На вопрос об отсутствующем товарище следует ответ: "Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили".

На другом фото тот же пользователь запечатлен на фоне атомохода "Советский Союз" с мужчиной старшего возраста в гражданской одежде, комментарий автора к селфи таков: "Джихад".

В соцсетях можно найти общие фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. 9 февраля того же года akhaev_07_95 публикует селфи на фоне заснеженного аэропорта, за спиной мужчины - авиазаправщик с надписью "Svalbard lufthavn" - "аэропорт Шпицбергена".

Геотег на фото соответствующий - "Spitsbergen". Человек изображен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny и другой - с написанным на русском словом "Лютый" (вероятно, это позывной).

Бойцы Росгвардии - а упомянутый чеченский спецназ входит в ее структуры - не могут посещать страны НАТО в туристических целях, запрет не действует только в случаях, если поездка осуществляется по указанию руководства.

Тем временем на другом фото того же пользователя akhaev_07_95, датированном 20 января, мужчина изображен в обмундировании и с автоматическим оружием в руках. Геотег - Longyerbyen - город Лонгйир, столица норвежской части Шпицбергена. За спиной бойца - флаг того же парашютного центра.

В чеченском сегменте сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокацией. На Шпицбергене бойцы бывали неоднократно и с оружием в руках, пишет "Новая газета".