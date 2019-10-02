Российские оккупанты обстреляли Объединенные силы на участках разведения сил и средств

2 октября, 2019, 07:54

Во вторник, 1 октября, российские оккупационные войска на Донбассе 13 раз обстреляли украинских военных, в том числе с запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики открывали огонь в том числе в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил у Новотроицкого из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Богдановка по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Павлополем, Новомихайловкой, Новогнатовкой - со станковых противотанковых гранатометов, в Авдеевка - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы стреляли у Новолуганское с 82-м миномета, неподалеку от Южного - с 82-м мминомета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в Золотым по участке разведения - из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 2 октября окпацийни войска РФ нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", обстреляв позиции Объединенных сил возле Николаевки с автоматического гранатомета, неподалеку Новогнатовки и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов, около Павлополя - из стрелкового оружия .

В результате этих обстрелов потерь также не было.