Российские оккупанты обстреляли Объединенные силы на участках разведения сил и средств
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики открывали огонь в том числе в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил у Новотроицкого из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Богдановка по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Павлополем, Новомихайловкой, Новогнатовкой - со станковых противотанковых гранатометов, в Авдеевка - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы стреляли у Новолуганское с 82-м миномета, неподалеку от Южного - с 82-м мминомета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в Золотым по участке разведения - из стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
С начала суток 2 октября окпацийни войска РФ нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", обстреляв позиции Объединенных сил возле Николаевки с автоматического гранатомета, неподалеку Новогнатовки и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов, около Павлополя - из стрелкового оружия .
В результате этих обстрелов потерь также не было.
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