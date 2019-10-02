Россия назвала "окончательное условие" для встречи нормандской четверки

2 октября, 2019, 14:09

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что дата саммита нормандской четверки будет согласована только после разведения в Петровском и Золотом

По словам Суркова, определение сроков проведения саммита нормандской четверки станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения на Донбассе.

"Окончательное согласование даты саммита" нормандской четверки "состоится после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом ... При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - цитирует Суркова ТАСС.

Сурков не исключил, что возможна предварительная встреча министров иностранных дел.

"После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - заявил Сурков.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.