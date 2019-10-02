РФ готова на год продлить договор на транзит газа через Украину, если не будет подписан новый, - Путин
Об этом он сказал во время Российской энергетической недели, сообщает УНИАН.
Он заявил, что Россия давно была готова к переговорам с Украиной по этому вопросу, но "они никак не могли раскачаться и сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены вести такие переговоры".
При этом он подчеркнул, что транзит через Украину должен быть экономически целесообразным для всех участников процесса.
Путин добавил, что Украина имплементирует энергетическое законодательство Европы.
"Если она сможет это сделать до конца года - мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством, если это не сможет сделать, что вполне вероятно - тогда мы просто готовы продлить на некоторое время - скажем в год существующий контракт на прокачку", - добавил он.
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