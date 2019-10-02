Рада приняла закон об упрощении лицензирования для бизнеса
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Принятый законопроект призван навести порядок в системе лицензирования и привести к единой логике специальные и общий закон. Документ существенно упрощает процедуры лицензирования и делает их более понятными и простыми для бизнеса", - прокомментировал решение депутатов заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.
Кроме того, принятый закон вводит новое наказание за нарушение условий лицензирования - полную или частичную остановку действия лицензии (с возможностью восстановления действия лицензии в будущем).
Также законом унифицирован размер штрафов за нарушение условий действия лицензии и процедура их обжалования.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке