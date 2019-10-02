Рада приняла закон об упрощении лицензирования для бизнеса

2 октября, 2019, 17:09

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, который упрощает условия лицензирования хозяйственной деятельности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Принятый законопроект призван навести порядок в системе лицензирования и привести к единой логике специальные и общий закон. Документ существенно упрощает процедуры лицензирования и делает их более понятными и простыми для бизнеса", - прокомментировал решение депутатов заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

Кроме того, принятый закон вводит новое наказание за нарушение условий лицензирования - полную или частичную остановку действия лицензии (с возможностью восстановления действия лицензии в будущем).

Также законом унифицирован размер штрафов за нарушение условий действия лицензии и процедура их обжалования.