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Espreso.tvОбществоРада приняла закон об упрощении лицензирования для бизнеса

Рада приняла закон об упрощении лицензирования для бизнеса


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины приняла в целом закон, который упрощает условия лицензирования хозяйственной деятельности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Принятый законопроект призван навести порядок в системе лицензирования и привести к единой логике специальные и общий закон. Документ существенно упрощает процедуры лицензирования и делает их более понятными и простыми для бизнеса", - прокомментировал решение депутатов заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

Кроме того, принятый закон вводит новое наказание за нарушение условий лицензирования - полную или частичную остановку действия лицензии (с возможностью восстановления действия лицензии в будущем).

Также законом унифицирован размер штрафов за нарушение условий действия лицензии и процедура их обжалования.

 

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