Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госпредприятий

2 октября, 2019, 22:48

Верховная Рада Украины отменила перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За проект закона № 1054-1 проголосовали 250 народных избранников.

В течение трех месяцев со дня опубликования этого закона Кабинет министров должен разработать новый список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Приняв документ, нардепы признали утратившим силу закон от 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". В этот список входят более тысячи предприятий, некоторые из которых обанкротились, ликвидированы или прекратили существование.

Законопроект предусматривает, что не подлежат приватизации объекты на временно оккупированных территориях.

Также нельзя будет продавать объекты спортивной инфраструктуры, государственные спортивные сооружения, обеспечивающие проведение всеукраинских и международных спортивных соревнований.

При доработке ко второму чтению из текста документа исключили норму, которая запрещала приватизировать предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных силах Украины, других военных формирований, Службы безопасности Украины.

Из перечня предприятий, которые нельзя приватизировать, изъяли национального оператора почтовой связи - "Укрпочту".

Принято решение прокомментировал в своем Телеграмм-канале глава правительства Алексей Гончарук: "Перечень из 1470-ти запрещенных к приватизации предприятий наконец отменен. Почему это важно? В Украине сейчас 3 655 государственных предприятий. Из них более 1 213 - вообще не работают, а 477 генерируют убытки. Для сравнения - в США таких предприятий всего 3 (!) на всю страну".