"Слуга народа" предложила Зеленскому свои кандидатуры в ЦИК. Список
Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос Гражданской сети " Опора".
Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
1. Боярчук Оксану Борисовну;
2. Волошина Юрия Алексеевича;
3. Гатауллин Елену Аухативну;
4. Гетьмана Евгения Анатольевича;
5. Греня Виталия Вячеславовича;
6. Диденко Олега Николаевича;
7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
8. Ефремову Ирину Алексеевну;
9. Каминскую Наталью Васильевну;
10. Кармазь Александру Александровну;
11. Кваша Оксану Александровну;
12. Любченко Павла Николаевича;
13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
14. Орлова Валентина Валентиновича;
15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
16. Плукаря Виталия Владимировича;
17. Постивого Сергея Александровича;
18. Фрицького Юрия Олеговича.
Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.
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