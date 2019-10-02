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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" предложила Зеленскому свои кандидатуры в ЦИК. Список

"Слуга народа" предложила Зеленскому свои кандидатуры в ЦИК. Список


фото: rfe
Фракция "Слуга народа" подала президенту 18 кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии

Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос Гражданской сети " Опора".

Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

1. Боярчук Оксану Борисовну;

2. Волошина Юрия Алексеевича;

3. Гатауллин Елену Аухативну;

4. Гетьмана Евгения Анатольевича;

5. Греня Виталия Вячеславовича;

6. Диденко Олега Николаевича;

7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;

8. Ефремову Ирину Алексеевну;

9. Каминскую Наталью Васильевну;

10. Кармазь Александру Александровну;

11. Кваша Оксану Александровну;

12. Любченко Павла Николаевича;

13. Махницкую Екатерину Григорьевну;

14. Орлова Валентина Валентиновича;

15. Перепелюка Владимира Григорьевича;

16. Плукаря Виталия Владимировича;

17. Постивого Сергея Александровича;

18. Фрицького Юрия Олеговича.

Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

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