"Начало борьбы с "феодализмом": правительство сократило количество таможен с 26 до 16
Об этом председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил на своей странице в Facebook.
"Следующий шаг в создании Новой таможни - сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопрос аккредитации и сертификации, поэтому их сливать трудно очень)", - написал Нефедов.
По его словам, эти изменения - это "начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня - отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местных главы ОГА, полицейского, прокурора, СБУшника, ГБРовца тому подобное.
Такие изменения помогут экономить на административных расходах, ведь должности будут перераспределять в пользу оперативного состава.
"Логистическая оптимизация - для существенного количества таможенных постов уменьшится расстояние до центра. Например, из Славянска сейчас до руководства - 248 км. Будет 129 км", - пояснил глава ГТС.
Также будет создана Координационно-мониторинговая таможня, где начнут накапливать опыт и функции надзора, создавать центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотра информации с камер, весов, сканеров и т.д.
"Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юр.лиц, начало перевода людей в регионах", - написал Нефедов.
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