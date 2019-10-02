"Газпром" утверждает, что "Северный поток-2" будет закончен через 4-5 недель
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
"Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь - декабрь, это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени нужно "Газпрома" на завершение строительства .
"Если не получим (разрешение от Дании), мы обойдем через нейтральные воды", - сказал он, добавив, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании.
"Не могу сказать, будет ли критический момент (для сроков проекту). Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его", - резюмировал он.
Как сообщалось, судно Solitaire, которое прокладывает трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.
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