"Формула Штайнмайера" может привести к образованию на территории Украины двух государств, - Княжицкий
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Опасности так называемой" формулы Штайнмайера "очевидны. Фактически она может привести к образованию на территории Украины двух государств. Одна из этих государств, как Приднестровье, будет контролироваться Россией, не будет границ, но представители этой квазигосударства, этой оккупированной территории будут иметь представительство в ВР, влиять на геополитический выбор нашей страны и влиять на наше будущее ", - заявил Княжицкий.
Народный депутат отметил, что если эта так называемая "формула" будет реализовываться, и если Украине не удастся достичь поддержки союзников, которые ранее поддерживали наш страну, а сейчас на фоне так называемого скандала с американским импичментом могут изменить свою позицию, очевидно, что судьба Украины будет в руках ее граждан.
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