"Формула Штайнмайера" может привести к образованию на территории Украины двух государств, - Княжицкий

2 октября, 2019, 12:18

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий объяснил, какие опасности таит "формула Штайнмайера"

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Опасности так называемой" формулы Штайнмайера "очевидны. Фактически она может привести к образованию на территории Украины двух государств. Одна из этих государств, как Приднестровье, будет контролироваться Россией, не будет границ, но представители этой квазигосударства, этой оккупированной территории будут иметь представительство в ВР, влиять на геополитический выбор нашей страны и влиять на наше будущее ", - заявил Княжицкий.

Народный депутат отметил, что если эта так называемая "формула" будет реализовываться, и если Украине не удастся достичь поддержки союзников, которые ранее поддерживали наш страну, а сейчас на фоне так называемого скандала с американским импичментом могут изменить свою позицию, очевидно, что судьба Украины будет в руках ее граждан.