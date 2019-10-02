 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПроспект Победы перекроют из-за установки новых опор Шулявского путепровода, - Кличко

Проспект Победы перекроют из-за установки новых опор Шулявского путепровода, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко проверил работы на Шулявском мосту и отметил, что 11-13 октября из-за работы перекроют проспект Победы
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
 
"Уже собрали три прогона из металлоконструкций. Два из них уже установлены на временные опоры там, где и будут стоять. Третий прогон - над проспектом Победы - планируют установить на временные опоры 11-13 октября, то есть в следующие выходные", - написал мэр столицы
 
Он добавил, что на время монтажа третьего прогона движение транспорта по проспекту Победы перекрывать не будут.
 
"Сегодня на Шулявке продолжаются подготовительные работы к установке конструкции моста на временные опоры. Подрядчики заверили, что в начале ноября конструкция уже будет установлена. А в конце декабря планируют открыть движение автотранспорта по новому мосту", - говорится в сообщении.
 
Кличко извинился перед киевлянами за неудобства, связанные с масштабным строительством и призывает не подхватывать ложную и манипулятивной информацию о ремонте.
 
"Подчеркну, город выполняет свои обязательства перед подрядчиками и требует соблюдения сроков строительства важного инфраструктурного объекта столицы. Поэтому, в конце декабря, как и планировалось, движение транспорта через мост должно быть открыто", - резюмировал Кличко.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 октября, 2019 среда

больше новостей

2 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать