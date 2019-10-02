Проспект Победы перекроют из-за установки новых опор Шулявского путепровода, - Кличко
2 октября, 2019, 18:08
Мэр Киева Виталий Кличко проверил работы на Шулявском мосту и отметил, что 11-13 октября из-за работы перекроют проспект Победы
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
"Уже собрали три прогона из металлоконструкций. Два из них уже установлены на временные опоры там, где и будут стоять. Третий прогон - над проспектом Победы - планируют установить на временные опоры 11-13 октября, то есть в следующие выходные", - написал мэр столицы
Он добавил, что на время монтажа третьего прогона движение транспорта по проспекту Победы перекрывать не будут.
"Сегодня на Шулявке продолжаются подготовительные работы к установке конструкции моста на временные опоры. Подрядчики заверили, что в начале ноября конструкция уже будет установлена. А в конце декабря планируют открыть движение автотранспорта по новому мосту", - говорится в сообщении.
Кличко извинился перед киевлянами за неудобства, связанные с масштабным строительством и призывает не подхватывать ложную и манипулятивной информацию о ремонте.
"Подчеркну, город выполняет свои обязательства перед подрядчиками и требует соблюдения сроков строительства важного инфраструктурного объекта столицы. Поэтому, в конце декабря, как и планировалось, движение транспорта через мост должно быть открыто", - резюмировал Кличко.
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