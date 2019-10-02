Прогресс есть, но о снятии санкций с РФ говорить рано, - Меркель о согласовании "формулы Штайнмайера"
2 октября, 2019, 18:40
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала согласование "формулы Штайнмайера" прогрессом, но заявила, что говорить о снятии санкций с России преждевременно
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может произойти встреча (в" нормандском формате") на уровне глав государств и правительств", - сказала Меркель журналистам в Берлине.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала место следующего заседания саммита в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе
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