Прогресс есть, но о снятии санкций с РФ говорить рано, - Меркель о согласовании "формулы Штайнмайера"

2 октября, 2019, 18:40

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала согласование "формулы Штайнмайера" прогрессом, но заявила, что говорить о снятии санкций с России преждевременно

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может произойти встреча (в" нормандском формате") на уровне глав государств и правительств", - сказала Меркель журналистам в Берлине.