Под Киевом произошла стрельба: ранены двое полицейских, убит разыскиваемый

2 октября, 2019, 10:36

В среду, 2 октября, в селе Хотяновка Киевской области бойцы полицейского спецподразделения КОРД пытались задержать правонарушителя, который десятью днями ранее на Оболони стрелял в спецназовцев

Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. После комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию ", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

К строительного вагончика, где скрывался злоумышленник, прибыли правоохранители и предложили правонарушителю показаться. Однако тот начал стрелять в полицейских из двух пистолетов. В ответ полицейские применили табельное оружие. В част огневого противостояния стрелка были убиты, а двое спецназовцев получили ранения, их госпитализировали.