Под Киевом произошла стрельба: ранены двое полицейских, убит разыскиваемый
Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. После комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию ", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
К строительного вагончика, где скрывался злоумышленник, прибыли правоохранители и предложили правонарушителю показаться. Однако тот начал стрелять в полицейских из двух пистолетов. В ответ полицейские применили табельное оружие. В част огневого противостояния стрелка были убиты, а двое спецназовцев получили ранения, их госпитализировали.
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