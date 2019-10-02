Партия Шария и Оппоблок: Рада отменила государственное финансирование политсилам, которые проиграли выборы
2 октября, 2019, 14:37
Парламент поддержал во втором чтении законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 237 нардепов.
Ко второму чтению в законе осталась норма, которая предусматривает, что все политические партии, которые не преодолели 5% -й порог на выборах в Верховную Раду, не будут финансироваться из государственного бюджета.
В частности, речь идет о следующих партии:
- "Радикальная партия Олега Ляшко",
- "Сила и честь",
- "Оппозиционный блок",
- "Украинская стратегия Гройсмана",
- "Партия Шария"
- "Всеукраинское объединение" Свобода ".
Пока же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.
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