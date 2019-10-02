Партия Шария и Оппоблок: Рада отменила государственное финансирование политсилам, которые проиграли выборы

2 октября, 2019, 14:37

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 237 нардепов.

Ко второму чтению в законе осталась норма, которая предусматривает, что все политические партии, которые не преодолели 5% -й порог на выборах в Верховную Раду, не будут финансироваться из государственного бюджета.

В частности, речь идет о следующих партии:

"Радикальная партия Олега Ляшко",

"Сила и честь",

"Оппозиционный блок",

"Украинская стратегия Гройсмана",

"Партия Шария"

"Всеукраинское объединение" Свобода ".

Пока же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.