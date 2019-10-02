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Espreso.tvОбществоПартия Шария и Оппоблок: Рада отменила государственное финансирование политсилам, которые проиграли выборы

Партия Шария и Оппоблок: Рада отменила государственное финансирование политсилам, которые проиграли выборы


фото: bank.gov.ua
Парламент поддержал во втором чтении законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 237 нардепов.

Ко второму чтению в законе осталась норма, которая предусматривает, что все политические партии, которые не преодолели 5% -й порог на выборах в Верховную Раду, не будут финансироваться из государственного бюджета.

В частности, речь идет о следующих партии:

  • "Радикальная партия Олега Ляшко",
  • "Сила и честь",
  • "Оппозиционный блок",
  • "Украинская стратегия Гройсмана",
  • "Партия Шария"
  • "Всеукраинское объединение" Свобода ".

Пока же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

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