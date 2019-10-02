Организатор незаконного референдума в Луганской предстанет перед судом
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Установлено, что гражданин Украины предоставил добровольное согласие на участие в организации и проведении в мае 2014 так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности" ЛНР ".
Во время проведения псевдореферендуму это лицо выполняла обязанности члена "участковой избирательной комиссии", а именно посещала граждан, не имевших возможности проголосовать на "избирательном участке", выдавала им бюллетени и предоставляла ящик для личного вброс заполненного бюллетеня.
Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
Он обвиняется по ч. 2 ст. 110 УК ((умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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