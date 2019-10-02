Обнародован трейлер фильма с Жаном Рено, который снимали в украинских Карпатах

2 октября, 2019, 11:43

Украинский-франко-бельгийский экшн-триллер "Холодная кровь", мировым дистрибьютором которого является Universal, выйдет в украинский прокат 17 октября

Об этом сообщает Госкино.

Съемки картины проходили в украинских Карпатах (национальный парк "Синевир"), а также в США (Нью-Йорк) и Канаде. Мировым дистрибьютором ленты является компания Universal, на территории Украины - MMD UA.

Лента рассказывает о серийном убийце, который устроил себе спокойную старость в домике на берегу живописного горного озера, где он живет в одиночестве. Но однажды рядом с его домом происходит несчастный случай - девушка разбивается на мотосанях. И киллер, для которого убить человека было обычным делом, впервые спасает чью-то жизнь.

"Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг - и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа. Этот парень - наемный убийца Генри - такой же одинокий, каким был и Леон. Поэтому меня привлекла прежде всего одиночество этого персонажа перед своей судьбой. Я был невероятно поражен, побывав в Карпатах: они чрезвычайно красивы! Так, во время съемок было очень холодно, но каждое утро мы наблюдали магический лес. Природа Карпат - просто прекрасна! Все украинцы, с которыми мы общались во время съемок, очень тепло д нам относились, и я действительно чувствовал себя счастливым. Я надеюсь, что мы сможем найти здесь еще какие-то новые проекты, ведь страна и люди очень открыты ", - поделился впечатлениями от съемок в картине Жан Рено.

Режиссер и сценарист Фредерик Петижан одобрительно отозвался об украинских кинопрофессионалах.

"Они очень стараются выполнить свою работу наилучшим образом. Я очень непростой человек в работе. Но, несмотря ни на что, вся команда работает очень слаженно. Часть фильма мы снимали на берегу карпатского озера Синевир. Пейзажи в этих местах идеально совпали с теми, что я себе представлял, работая со сценарием. Впечатления от этих мест не испортили даже длительные морозы ", - отметил Петижан.

В фильме снялись Жан Рено, Сара Линд, Дэвид Гяси, Игорь Цишкевич, Джо Андерсон.