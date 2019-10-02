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Espreso.tvОбществоНедопустимо включать в российскую делегацию "депутатов из Крыма", - Сенцов в ПАСЕ

Недопустимо включать в российскую делегацию "депутатов из Крыма", - Сенцов в ПАСЕ

Если Россия снова в Парламентской ассамблее Совета Европы, то следует использовать это для защиты прав человека на оккупированных украинских территориях
Об этом сообщает Укринформ.
 
"Если с Россией в ПАСЕ хотят общаться - пусть общаются. Переговоры лучше, чем война. Хочу от себя сказать, что с этим фактом уже ничего не поделаешь, что здесь присутствует Россия. На этой площадке следует пытаться говорить с ними о нарушениях прав человека на оккупированных территориях", - сказал Сенцов.
 
Он также назвал "красной линией" возможность включения в состав российской делегации депутатов, которые были избраны на территории оккупированного Крыма
  • Сенцов встретился в Страсбурге с президентом Франции Эммануэлем Макроном
  • Сенцов назвал три условия для переговоров и примирения с Россией
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