Недопустимо включать в российскую делегацию "депутатов из Крыма", - Сенцов в ПАСЕ
2 октября, 2019, 19:16
Если Россия снова в Парламентской ассамблее Совета Европы, то следует использовать это для защиты прав человека на оккупированных украинских территориях
Об этом сообщает Укринформ.
"Если с Россией в ПАСЕ хотят общаться - пусть общаются. Переговоры лучше, чем война. Хочу от себя сказать, что с этим фактом уже ничего не поделаешь, что здесь присутствует Россия. На этой площадке следует пытаться говорить с ними о нарушениях прав человека на оккупированных территориях", - сказал Сенцов.
Он также назвал "красной линией" возможность включения в состав российской делегации депутатов, которые были избраны на территории оккупированного Крыма
- Сенцов встретился в Страсбурге с президентом Франции Эммануэлем Макроном
- Сенцов назвал три условия для переговоров и примирения с Россией
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