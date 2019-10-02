Нацсовет обратился в суд с требованием забрать лицензию у NewsOne

2 октября, 2019, 15:51

Окружной административный суд Киева просят аннулировать лицензию телеканала NewsOne

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, ранее в суд поступили иски от ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne) о признании противоправным и отмене решения Нацсовета по внеплановой выездной проверке телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины "Об информации" одновременно ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки .