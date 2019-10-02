На Луганщине обнаружили остатки боеприпасов, находящихся на вооружении армии РФ
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Задокументировано очередной факт участия и финансирования РФ терроризма на временно оккупированной территории Луганщины.
Так, 25 сентября 2019 года, после обстрела представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокурорами указанного управления совместно с работниками военной контрразведки СБУ во время осмотра места происшествия изъяты остаток боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ -32 "Хашим" в 2012 году выпуска.
"По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных Сил Украины не находится, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили в ГПУ.
Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке