На Луганщине обнаружили остатки боеприпасов, находящихся на вооружении армии РФ

2 октября, 2019, 13:42

ГПУ получила очередные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Задокументировано очередной факт участия и финансирования РФ терроризма на временно оккупированной территории Луганщины.

Так, 25 сентября 2019 года, после обстрела представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокурорами указанного управления совместно с работниками военной контрразведки СБУ во время осмотра места происшествия изъяты остаток боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ -32 "Хашим" в 2012 году выпуска.

"По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных Сил Украины не находится, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили в ГПУ.

Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.