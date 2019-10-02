 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа границе с Крымом до середины ноября обновят КПВВ

На границе с Крымом до середины ноября обновят КПВВ


фото: pressjfo.news
Строительство на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админкордоне с оккупированным Крымом должно завершиться до 15 ноября

Об этом председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сказал во время инспекции строительных работ на КПВВ Чонгар, которую проводили министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и глава Укрзализныци Евгений Кравцов, передает "Общественное радио".

По словам Юрия Гусева строительство планируется завершить к 15 ноября. На этот день запланирован рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

Как сказал во время общения с журналистами министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, предварительная общая стоимость строительных работ на двух КПВВ - около 90 млн грн.

"Эта сумма, возможно, уменьшится примерно на треть, поскольку исполнителем работ стала "Укрзализныця", которая имеет серьезные собственные мощности, и это позволит экономить средства", - сказал Владислав Криклий.

Он также отметил, что ранее исполнителями работ были определены фирмы, в которых правоохранительные органы обнаружили признаки фиктивности.

На контрольном пункте "Чонгар" оборудованы монолитные фундаменты здания паспортного и таможенного контроля, котлованы и щебеночное основание под фундаменты здания углубленного осмотра автотранспорта, навесов, вольер для служебных собак.

Объекты будут строиться с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Контрольный пункт будут строить в две очереди: обустройство режимной и сервисной зон. Для жизнеобеспечения КПВВ будут обустраиваться инженерные сети. Также будут оборудованы автоматизированная дизельная электростанция и артезианская скважина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 октября, 2019 среда

больше новостей

2 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать