На границе с Крымом до середины ноября обновят КПВВ

2 октября, 2019, 17:04

Строительство на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админкордоне с оккупированным Крымом должно завершиться до 15 ноября

Об этом председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сказал во время инспекции строительных работ на КПВВ Чонгар, которую проводили министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и глава Укрзализныци Евгений Кравцов, передает "Общественное радио".

По словам Юрия Гусева строительство планируется завершить к 15 ноября. На этот день запланирован рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

Как сказал во время общения с журналистами министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, предварительная общая стоимость строительных работ на двух КПВВ - около 90 млн грн.

"Эта сумма, возможно, уменьшится примерно на треть, поскольку исполнителем работ стала "Укрзализныця", которая имеет серьезные собственные мощности, и это позволит экономить средства", - сказал Владислав Криклий.

Он также отметил, что ранее исполнителями работ были определены фирмы, в которых правоохранительные органы обнаружили признаки фиктивности.

На контрольном пункте "Чонгар" оборудованы монолитные фундаменты здания паспортного и таможенного контроля, котлованы и щебеночное основание под фундаменты здания углубленного осмотра автотранспорта, навесов, вольер для служебных собак.

Объекты будут строиться с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Контрольный пункт будут строить в две очереди: обустройство режимной и сервисной зон. Для жизнеобеспечения КПВВ будут обустраиваться инженерные сети. Также будут оборудованы автоматизированная дизельная электростанция и артезианская скважина.