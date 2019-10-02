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Espreso.tvОбществоНа Донбассе россияне применили беспилотник, который сбрасывал гранатометные выстрелы

На Донбассе россияне применили беспилотник, который сбрасывал гранатометные выстрелы

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.

За текущие сутки потерь вследствие враждебных обстрелов посреди личного состава Объединенных сил не было.

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