На Донбассе россияне применили беспилотник, который сбрасывал гранатометные выстрелы

2 октября, 2019, 19:30

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.

За текущие сутки потерь вследствие враждебных обстрелов посреди личного состава Объединенных сил не было.