На Донбассе россияне применили беспилотник, который сбрасывал гранатометные выстрелы
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.
За текущие сутки потерь вследствие враждебных обстрелов посреди личного состава Объединенных сил не было.
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