Михайличенко еще не определился с тем, кто сыграет в матче против "Лугано" в ЛЕ

2 октября, 2019, 21:19

Накануне 2-го тура группового раунда ЛЕ, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что решит кто сыграет против "Лугано" завтра

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу 2-го тура группового раунда Лиги Европы, против швейцарского "Лугано", главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко признался, что чемпионы мира U20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили - футболисты основного состава команды.

"Попов и Цитаишвили прилетели в Швейцарию, потому что они в обойме основной команды. А состав определим завтра. Однако в том, что они - игроки основы, думаю, никто не сомневается", - признался тренер.

Матч против "Лугано" состоится 3 октября в Швейцарии. Начало в 22:00.