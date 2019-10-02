 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМихайличенко еще не определился с тем, кто сыграет в матче против "Лугано" в ЛЕ

Михайличенко еще не определился с тем, кто сыграет в матче против "Лугано" в ЛЕ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Накануне 2-го тура группового раунда ЛЕ, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что решит кто сыграет против "Лугано" завтра

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной матчу 2-го тура группового раунда Лиги Европы, против швейцарского "Лугано", главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко признался, что чемпионы мира U20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили - футболисты основного состава команды.

"Попов и Цитаишвили прилетели в Швейцарию, потому что они в обойме основной команды. А состав определим завтра. Однако в том, что они - игроки основы, думаю, никто не сомневается", - признался тренер.

Матч против "Лугано" состоится 3 октября в Швейцарии. Начало в 22:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 октября, 2019 среда

больше новостей

2 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать