Маркарова опровергла свое возможное назначение главой НБУ
2 октября, 2019, 17:50
Министр финансов Украины Оксана Маркарова опровергла слухи о том, что она может занять пост главы Национального банка Украины
Об этом сообщает УНИАН .
"Это абсолютная ложь. Я даже не знаю, откуда такие небылицы берутся", - сказала Маркарова.
- С марта 2018 года пост главы НБУ занимает Яков Смолий.
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