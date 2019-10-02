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Espreso.tvОбществоМаркарова опровергла свое возможное назначение главой НБУ

Маркарова опровергла свое возможное назначение главой НБУ


фото: finclub
Министр финансов Украины Оксана Маркарова опровергла слухи о том, что она может занять пост главы Национального банка Украины
Об этом сообщает УНИАН .
 
"Это абсолютная ложь. Я даже не знаю, откуда такие небылицы берутся", - сказала Маркарова.
  • С марта 2018 года пост главы НБУ занимает Яков Смолий.
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