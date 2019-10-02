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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Барселона" принимает "Интер", расписание других матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: "Барселона" принимает "Интер", расписание других матчей и трансляций среды


фото: twitter
2 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" принимает итальянский "Интер"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 2-й тур

2 октября

Группа E

19:55, "Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия), "Футбол 2"

22:00, "Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия)

Группа F

19:55, "Славия" (Чехия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Футбол 1"

22:00, "Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия), "Футбол 1"

Группа G

22:00, "Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция)

22:00, "Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия)

Группа H

22:00, "Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия)

22:00, "Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды)

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