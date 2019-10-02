Лига чемпионов: "Барселона" принимает "Интер", расписание других матчей и трансляций среды
2 октября, 2019, 08:00
2 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" принимает итальянский "Интер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 2-й тур
2 октября
Группа E
19:55, "Генк" (Бельгия) - "Наполи" (Италия), "Футбол 2"
22:00, "Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия)
Группа F
19:55, "Славия" (Чехия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Футбол 1"
22:00, "Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия), "Футбол 1"
Группа G
22:00, "Лейпциг" (Германия) - "Лион" (Франция)
22:00, "Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия)
Группа H
22:00, "Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия)
22:00, "Валенсия" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды)
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