КНДР провела запуски неопознанных снарядов в Японское море
2 октября, 2019, 10:44
Северная Корея утром в среду, 2 октября, провела запуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря
Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает агентство Yonhap.
В Соединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) подтвердили, что снаряды были запущены утром, 2 октября, из города Вонсан, однако никакой информации о том, какие это были ракеты - тип, дальность полета и его максимальная высота - предоставлено не было .
"Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают боеспособность", - заявили в JCS.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке