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Espreso.tvМирКНДР провела запуски неопознанных снарядов в Японское море

КНДР провела запуски неопознанных снарядов в Японское море


фото: KCNA
Северная Корея утром в среду, 2 октября, провела запуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря

Об этом сообщили военные Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

В Соединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) подтвердили, что снаряды были запущены утром, 2 октября, из города Вонсан, однако никакой информации о том, какие это были ракеты - тип, дальность полета и его максимальная высота - предоставлено не было .

"Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают боеспособность", - заявили в JCS.

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