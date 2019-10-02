ГПУ расследует массовую выдачу иностранных паспортов на Донбассе и в Западной Украине

2 октября, 2019, 14:11

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей и временно оккупированных территорий Донбасса

Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Аппарата СНБО.

"Главной военной прокуратурой в данном уголовном производстве исследуется информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что в дальнейшем может создавать угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины путем усиления автономистских и сепаратистских настроений среди "соотечественников", - говорится в постановлении суда.

Согласно решению суда, военная прокуратура сможет получить доступ к входящей и исходящей документации, поступавшей от Минобороны, ГПСУ, Службы внешней разведки, СБУ, МВД и других госорганов с 7 апреля по 26 сентября 2019 года.

В ходе расследования будут проверять документы, в этот период СНБО отправляла в ОПУ, Кабмина, центральных органов исполнительной власти и правоохранительным органам. Прокуратуру интересуют документы именно о выдаче иностранных паспортов.