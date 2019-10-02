Госорганы уже начали электронный документообмен, - Дубилет

2 октября, 2019, 16:40

Система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу, ожидается, что в течение одного-двух месяцев бумажный документообмен будет сведен к минимуму

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил в комментарии агентству " Интерфакс-Украина".

"Система, которая позволяет не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мгновенно, полностью на нее не перейдут", - сказал он.

Министр отметил, что с этой недели в правительстве начали составлять еженедельную статистику и работать с каждым органом, который генерирует бумажные документы, отдельно.

"Думаю, постепенно в течение одного-двух месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму", - добавил Дубилет.