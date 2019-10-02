Головкин - Деревянченко: экс-чемпион грозит украинцу молниеносным нокаутом
Об этом сообщает BoxingNews24 .
Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин заявил, что вполне может нокаутировать Сергея Деревянченко в первых раундах поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации), который состоится 5 октября в Нью- Йорке (США).
"Я хочу показать вам новый стиль в субботу. Я хочу придерживаться своего стиля большого драматического шоу. Если он даст мне шанс в первом-втором раунде, то бой будет закончен. Так что не моргай", - пригрозил Головкин.
По словам бывшего лидера рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, победа над украинцем вновь откроет ему путь к большим боям.
"Если я побью Деревянченко, для меня открывается большое будущее. Я хочу объединить титулы, и я хочу громких имен. Я хочу большой бой. Если будет большое имя, то я готов драться даже в суперсреднем весе ( до 76,2 кг)", - заявил Головкин.
- Напомним, 2 октября Сергей Деревянченко заявил, что верит в победу над Геннадием Головкиным и станет новым чемпионом мира по Украине.
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