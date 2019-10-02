Есть ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"

2 октября, 2019, 20:49

Народный дептуат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о своей позиции по согласованной в Минске "формуле Штайнмайера"

Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV

"У нас есть четкие ощущения, что это формула Путина, это российские предложения. Мы видим из тех материалов, которые мы видим как перехват сообщений российской стороны в ТКГ, когда они говорили о том, что позиция Украины, украинского представителя резко изменилась, после того как было объявлено о том, что Украина согласовала формулу Штайнмайера, что для нас является основанием беспокоиться", - заявила она.

Она выразила сожаление по поводу того, что ни министр иностранных дел, ни начальник Генштаба не нашли возможности прийти в парламент. Также она заверила, что депутаты будут настаивать и увидят их в ближайшие дни.

"Мы также настаивали на том, что президент Зеленский вышел ко всем народным депутатам и объяснил, какие он видит красные линии, которые он обещает не перейти. Хотелось бы услышать его видение безопасности компонентов", - добавила Климпуш-Цинцадзе.