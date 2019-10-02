До мировой премьеры фильма "Захар Беркут" выпустят тематическую серебряную монету

2 октября, 2019, 13:20

К показу экранизации одной из важнейших повестей украинской литературы в кинотеатрах более чем 50 стран мира "Ощадбанк" заказал чеканки серебряной монеты "Захар Беркут"

Об этом сообщает пресс служба " Ощадбанка".

10 октября во более чем 50 странах мира стартует мировая премьера ленты режиссера Ахтема Сеитаблаева ( "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги") со звездой "Терминатора-2" Робертом Патриком в главной роли.

Кроме него в фильме снялись звездные актеры из Украины, США, Великобритании, Монголии, Казахстана.

"В мировой традиции выпуск монет, приуроченных к премьер фильмов, вызывают значительный интерес среди поклонников киноискусства. Серебряная монета" Захар Беркут "- первый в истории выпуск монеты до премьеры украинского фильма", - отметили в банке.

Серебряную монету "Захар Беркут" высек Монетный двор Польши, имеет славную более 250-летнюю историю. Дизайн монеты разработали мастера Монетного двора Польши на основе материалов, предоставленных владельцем авторских прав на фильм "Захар Беркут".

На реверсе монеты отчеканены сцену из фильма, где герой в боевом снаряжении осматривает величественные карпатские горы. В нижней части монеты - дата мировой премьеры фильма "10.10.2019". Верхнюю треть реверса занимает надпись "Захар Беркут", выполненный тем же шрифтом, что применяется в фильме и во всех материалах о нем.

На аверсе монеты большинство изображений и надписей имеют зеркальную поверхность. По центру монеты расположено стилизованное изображение свободного птицы беркута в окружении силуэтов монгольских воинов. В верхней части аверса вдоль канта расположены надпись "Республика Камерун" на французском (эмитент монеты), ниже - год выпуска "2019". Нижнюю часть аверса занимает надпись "500 франков КФА" на французском (номинал монеты).

Монета имеет презентационную упаковку - рамку, в которой между двумя прозрачными силиконовыми мембранами содержится монета посередине полноцветной пейзажа, где карпатские горы продолжают сцену из фильма на реверсе монеты. Иллюстрированная обложка рамки служит сертификатом к монеты, где украинском и английском языках приведены ее характеристики.

Весь тираж монеты "Захар Беркут" поступит в продажу только в Украине.