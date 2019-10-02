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Espreso.tvОбществоЧешский журнал опубликовал репортажи журналиста Асеева, которого боевики "ДНР" держат в заложниках

Чешский журнал опубликовал репортажи журналиста Асеева, которого боевики "ДНР" держат в заложниках


фото: Радіо Свобода
Чешский журнал NaVýchod ( "На Востоке") опубликовал в своем выпуске репортажи удерживаемого боевиками в оккупированном Донецке журналиста и блогера Станислава Асеева

Об этом издание сообщило на своей странице в Facebook.

"В последнем номере Востока (2018/4) мы опубликовали тексты Станислава Асеева, описывающих реальность жизни на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликовать репортажи решили до 30-го дня рождения Асеева, которое было 1 октября.

  • Украинский журналист и публицист, остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории в 2017 году
  • Некоторое время боевики отказывались признать факт похищения Асеева и из-за своей "полиции" объявили его в розыск как пропавшего без вести.
  • Террористы подтвердили, что Асеев в них и "обвиняется" в "шпионаже" . За совершение этого "преступления" ему грозит заключение сроком 12-14 лет.
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