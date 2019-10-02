Чешский журнал опубликовал репортажи журналиста Асеева, которого боевики "ДНР" держат в заложниках

2 октября, 2019, 08:29

Чешский журнал NaVýchod ( "На Востоке") опубликовал в своем выпуске репортажи удерживаемого боевиками в оккупированном Донецке журналиста и блогера Станислава Асеева

Об этом издание сообщило на своей странице в Facebook.

"В последнем номере Востока (2018/4) мы опубликовали тексты Станислава Асеева, описывающих реальность жизни на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликовать репортажи решили до 30-го дня рождения Асеева, которое было 1 октября.