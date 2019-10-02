Били, надели мешки на головы, облили кровью: в Крыму военные РФ провели "тренинг" собственным пропагандистам

2 октября, 2019, 10:30

Курсы для сотрудников российских СМИ "Бастион" проводятся в оккупированном Крыму Союзом журналистов Москвы с участием Минобороны России и Национального антитеррористического комитета

Об этом сотрудник государственного информационного агентства "РИА Новости" Святослав Павлов рассказал изданию "Открытые медиа", передает Радио Свобода .

Также сообщается, что Павлов обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело после избиения на этом "тренинге".

Отмечается, что без участия в подготовке к освещению событий в горячих точках "РИА Новости» не отправляют сотрудников в зоны боевых действий. Курсы проводились на территории военной части, где базируется 810-я гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота. Первые 2 дня были посвящены лекциям, где журналистам рассказывали об отсутствии у них прав в зоне военных действий.

Павлов рассказал, что к работникам СМИ относились как к солдатам срочной службы, на них постоянно кричали и подвергали физическому насилию.

На третий день занятий организаторы курсов имитировали обстрел колонны с журналистами. После этого их заставили на коленях подниматься на гору, стреляя над головами.

На следующий день во время лекции о захвате заложников сотрудники курсов провели учебное восхищение слушателей. По словам Павлова, сначала ему удалось сбежать, но его поймали через 50 м и оттащили обратно в зал. После этого журналистам надели на голову полотняные мешки и связали руки. Все это сопровождалось избиениями, образами и стрельбой над головой, утверждает Павлов.

Захваченных сотрудников СМИ погрузили в автобусы и отвезли на полигон. Там их заставляли ползать на коленях по острым камням и колючках с мешками на головах. С самого Павлова сняли мешок, только когда он начал задыхаться и терять сознание, рассказывает он. При этом участников мероприятия полили бараньей кровью.

По словам Павлова, одна из журналисток военные порвали ухо, выдергивая из него сережку. Другая участница тренинга была госпитализирована в больницу с истерическим припадком. Сам он получил рассечение и многочисленных ушибов.

В Москве Павлов обратился к врачам, которые зафиксировали у него ушиб грудной клетки, рук, ног и лица, мягких тканей головы и сотрясение мозга. На работе ему сказали, что травмы во время тренинга можно сравнить с полученными во время спортивных нагрузок, и пообещали оплатить лечение.