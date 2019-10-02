Американские сенаторы призывают ввести новые санкции против России

2 октября, 2019, 12:24

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека

Текст письма с призывом, который подписали 11 сенаторов, опубликовано на сайте Рубио.

"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе политически мотивированное заключение многих российских граждан", - говорится в тексте.

Кроме того, политики призывают задействовать для этого акт Магнитского, "чтобы применить целевые санкции против российских правительственных чиновников, ответственных за нарушение этих прав".

В частности сенаторы вспомнили заключенного на 16 лет екс-начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина и Константина Котова, осужденного за участие в мирной демонстрации в Москве.

"Хотя эти заключенные имеют разные истории и различное происхождение, их объединяет несправедливое заключение при авторитарном режиме Владимира Путина", - отмечают сенаторы.

Они призвали правительство США и в дальнейшем вводить санкции против РФ.

"Мы призываем вас продолжать вводить целенаправленные санкции против должностных лиц правительства России, ответственных за нарушения прав человека, в частности за политически мотивированное заключение диссидентов, соответствующими уставными органами США. Это важный шаг ... он посылает сообщение о том, что США с теми, чьи права и основные свободы подвергаются несправедливой репрессии ", - отметили сенаторы.