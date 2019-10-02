2 октября уволенным из плена РФ морякам отдадут сертификаты на квартиры, - Денисова

2 октября, 2019, 11:34

Всем 24 уволенным украинским морякам, которых удерживали в Российской Федерации, куплены квартиры

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале .

"Нахожусь в Одессе, ведь именно сегодня состоится торжественная церемония вручения сертификатов на квартиры 24 морякам, уволены 7 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал , что все моряки будут проживать в одном доме.