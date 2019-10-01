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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам


фото: agroportal
Президент Украины назначил Романа Лещенко своим внештатным уполномоченным по земельным вопросам
Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
 
"1 октября Глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному", - говорится в сообщении.
 
Справка. Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

 

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