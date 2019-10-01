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Espreso.tvОбществоЗаявление "Народного фронта": Мир и безопасность не приходят через унижение национальных интересов

Заявление "Народного фронта": Мир и безопасность не приходят через унижение национальных интересов

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласилась с проведением местных выборов на оккупированном Донбассе

"Народный фронт" считает такие "выборы" недопустимыми и незаконными. Поспешные решения президента Зеленского будут иметь далеко идущие негативные последствия. Такие действия явно противоречат национальным интересам Украины.

Позиция "Народного фронта" неизменна - выборы и другие меры по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской возможны только после полного освобождения этих территорий от оккупационных войск и возвращения Украины контроля над государственной границей. Так же, важным является вопрос освобождения Крыма и возмещения Украине убытков, причиненных вооруженной агрессией и оккупацией.

Попытки примирить Кремль неоправданными уступками Украины поощрят агрессора к еще своевольнее действиям. Надежный мир и безопасность никогда не приходили через унижения и пренебрежение национальными интересами.

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