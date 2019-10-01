Заявление "Народного фронта": Мир и безопасность не приходят через унижение национальных интересов

1 октября, 2019, 23:08

"Народный фронт" считает такие "выборы" недопустимыми и незаконными. Поспешные решения президента Зеленского будут иметь далеко идущие негативные последствия. Такие действия явно противоречат национальным интересам Украины.



Позиция "Народного фронта" неизменна - выборы и другие меры по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской возможны только после полного освобождения этих территорий от оккупационных войск и возвращения Украины контроля над государственной границей. Так же, важным является вопрос освобождения Крыма и возмещения Украине убытков, причиненных вооруженной агрессией и оккупацией.



Попытки примирить Кремль неоправданными уступками Украины поощрят агрессора к еще своевольнее действиям. Надежный мир и безопасность никогда не приходили через унижения и пренебрежение национальными интересами.