Законопроект №1210 - связан с Коломойским и вреден для экономики, - Марунич

1 октября, 2019, 14:48

В Верховной Раде сейчас рассматривается законопроект №1210, который бизнесмены и эксперты считают опасным для экономики Украины

Об этом пишет 24tv.ua ссылаясь на эксперта Дмитрия Марунича.

Некоторые положения этого законопроекта, в частности, увеличение рентной ставки на добычу железной руды, может лоббировать конкретный заказчик.

"Непонятно, в связи с чем власти решили поднять ставки именно на ренту для добычи руд железа? Не исключено, что к возможному повышению ставок имеет отношение известный олигарх Игорь Коломойский", -

- отметил эксперт Дмитрий Марунич.

По его словам, в пользу этой версии свидетельствуют сразу несколько фактов.

"В конце августа Коломойский дал интервью, в котором прямо заявил, что надо поднять рентную ставку на добычу руды. И буквально вскоре появился законопроект №1210, где все" пожелания "олигарха, странным образом, были конкретно прописаны. Однако увеличение ренты не коснулось, каким-то чудом, добычи руды марганца. Может потому, что в Украине есть только два марганцевых горно-обогатительных комбината (Марганецкий и Покровский) и оба контролирует именно Коломойский? ", - заявил Марунич.