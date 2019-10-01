Законопроект №1210 - связан с Коломойским и вреден для экономики, - Марунич
Об этом пишет 24tv.ua ссылаясь на эксперта Дмитрия Марунича.
Некоторые положения этого законопроекта, в частности, увеличение рентной ставки на добычу железной руды, может лоббировать конкретный заказчик.
"Непонятно, в связи с чем власти решили поднять ставки именно на ренту для добычи руд железа? Не исключено, что к возможному повышению ставок имеет отношение известный олигарх Игорь Коломойский", -
- отметил эксперт Дмитрий Марунич.
По его словам, в пользу этой версии свидетельствуют сразу несколько фактов.
"В конце августа Коломойский дал интервью, в котором прямо заявил, что надо поднять рентную ставку на добычу руды. И буквально вскоре появился законопроект №1210, где все" пожелания "олигарха, странным образом, были конкретно прописаны. Однако увеличение ренты не коснулось, каким-то чудом, добычи руды марганца. Может потому, что в Украине есть только два марганцевых горно-обогатительных комбината (Марганецкий и Покровский) и оба контролирует именно Коломойский? ", - заявил Марунич.
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